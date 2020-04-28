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محافظات

بيع الخضروات بأسعار مخفضة بمدن القصير ومرسى علم في البحر الأحمر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:53 م
مبادرة حزب مستقبل
مبادرة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر مبادرته لبيع الخضروات والفراخ البيضاء  بأسعار مخفضة من خلال عدد من السيارات بمدن القصير ومرسى علم وذلك في إطار السياسة التي يتبعها الحزب في محاربة جشع التجار.

وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت اشراف الاستاذ عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة .

وقال ناصر عطية الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة أن هذه المبادرة تأتى لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار فيروس كورونا مضيفاََ أنه يجتهد بالتعاون مع الحزب في توفير كل الدعم لاهالي الجنوب لعبور هذه الازمة التي تمر بها البلاد .

من جانبه أشار محمد عبد الرحمن عوف أمين الحزب بمدينة القصير  انه تم توفير سيارة لبيع الخضروات والفراخ بأسعار مخفضة بالمدينة حيث تمركزت السيارة في المنطقة الصناعية بالمدينة مضيفاََ إن هذه المبادرة تستهدف توفير هذه السلع بسعر أقل من المعروض للتأثير على التجار بتخفيض الأسعار مؤكدا دعمه المستمر لمثل هذه المبادرات التي ترفع المعاناة عن المواطن.

في نفس السياق أضاف رمضان الميثاق امين الحزب بمدينة مرسى علم بأن الفعالية تأتى من باب المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطن البسيط وتماشيًا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة لشعب عظيم) وأن حزب مستقبل وطن يقف دائما فى كافة الأزمات التى يمر بها المواطن وأننا متواجدون فى الشارع وعلى أرض الواقع.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة .
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