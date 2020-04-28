رغم تحذيرات الصحة.. أمريكا تخزن ملايين من عبوات دواء ترامب لعلاج كورونا

حصلت 22 ولاية أمريكية على الأقل بما فيهم العاصمة واشنطن، على حوالي 30 مليون جرعة من دواء الملاريا الذي روج له الرئيس دونالد ترامب لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من تحذيرات الأطباء من مخاطره والحاجة إلى مزيد من البحث بشأن فعاليته.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنفقت أوكلاهوما 2 مليون دولار لشراء هيدروكسي كلوروكين عقار الملاريا الذي أكد ترامب أنه يعالج كورونا، فيما أنفقت يوتا وأوهايو مئات الآلاف على ذلك العقار أيضا.





أما بقية الولايات فحصلت على شحنات مجانية من شركات الأدوية والحكومة الأمريكية خلال الشهر الماضي، فتلقت نيويورك وكونيتيكت وأوريجون ولويزيانا ونورث كارولينا وتكساس عبوات مجانية من العقار من قبل شركة خاصة مقرها في نيو جيرسي.





وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأطباء حذرت الجمعة الماضي، من وصف هيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد خارج المستشفيات أو شركات الأدوية الخاصة، بسبب تقارير عن آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب بشكل خطير والوفاة بين المرضى.





لكن المؤيدين يقولون إن الحصول على شحنات من هذا الدواء وجعله في متناول اليد أمر منطقي إذا ثبت أن الدواء فعال ضد الوباء، لكن خبراء الصحة أبدوا قلقهم من أن توافر العقار بسهولة في وقت يتصاعد فيه الخوف العام يمكن أن يجعل من السهل إساءة استخدامه.