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فن

محمود حافظ: قلقت من المشاركة في مسلسل الفتوة بسبب الحصان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:16 م
محمود حافظ
محمود حافظ
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محمد نحلة

تحدث الفنان محمود حافظ عن مشاركته في مسلسل الفتوة الذي ينافس في موسم رمضان الحالي.


وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد":"العمل مع ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي ممتع للغاية، والحقيقة  قلقت في البداية من التواجد في "الفتوة" خاصة أن الجانب الآخر من شخصيتي به تعامل مع الحصان وكنت أفكر كيف سأتصرف معه وأصاحبه".


وتابع:" ولكن حينما بدأت التصوير أحببت الأمر كثيرا، والفنان ياسر جلال لا يتخير عن أمير كرارة في الجدعنة والشهامة ويدعمنا دائما بالكلمة والنصيحة.


مسلسل "الفتوة"تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.


ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.


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