شانة: 150 مليون دولار صادرات مصر من العسل في الربع الأول من 2020.. والمبيعات ارتفعت بسبب كورونا

كشف محمد شانة، خبير الاستثمار الغذائى ، عن ارتفاع صادرات مصر من العسل، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 لنحو 12 ألف طن بإجمالي صادرات يقدر بـ 150 مليون دولار.

وأكد شانة، في تصريحات له، أن مصر تُصنف على أنها ضمن مصر أكبر دولة منتجة ومصدرة للعسل في الوطن العربى بحجم إنتاج يتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن صادرات مصر من العسل تصل لنحو 550 مليون دولار".





شانة، أكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا بالإنتاج والتصدير, موضحا أن مصر لديها 2 مليون خلية نحل كما أنها تًصدر 1.2 مليون طرد نحل سنويا

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الزراعة بالتعاون مع إتحاد النحالين وغرفة الصناعة الغذائية باتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية، للنهوض بصناعة العسل بإعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية المساهمة في الدخل القومي المصري بنسب كبيرة.





وأوضح شانة، أن الجهات السابقة وضعت خطة للنهوض بقطاع العسل، مشيرًا إلى أن هناك خطة للنهوض بصناعة العسل في مصر لترتفع صادراتها لنحو مليار دولار خلال عامين، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك العسل ارتفع مع انتشار فيروس كورونا، باعتباره أحد الأغذية الرئيسية لتقوية المناعة.





وشدد شانة على ضرورة الاهتمام بالقطاع البحثي للنهوض بصناعة العسل وتربية النحل، مطالبا الشركات والقطاع الخاص بضرورة الدخول ومساندة البحوث التى يمكن من خلالها تطوير تربية النحل فى مصر وزيادة الإنتاجية, مؤكدا أن تضافر وتوحيد الجهود بين كافة الجهات من حكومة وقطاع خاص ومراكز بحثية وجمعيات المجتمع المدنى يعد خطوة حتمية لتنظيم قطاع تربية النحل فى مصر وتوجيه النحالين للممارسات النحلية الصحيحة.

وأوضح أن كافة سلالات النحل المتداولة هى هجين ما بين السلالة المصرية والإيطالى والكرينون , لافتا إلى أنه كان يتواجد مشروع بحثى بقسم بحوث النحل لإحياء السلالة المصرية التى تتواجد فى سيوة والوادى الجديد ولكن لا أحد يعرف شىء عنه أو عن تطوراته.

شانة، أكد أن الإقبال علي تناول عسل النحل وبعض الخامات الطبيعيه جاء بغرض تحفيز المناعة والتي يجعل الجسم قادر علي مقاومة فيروس كورونا و عدم تملكه من الجسم، خاصة بأن الخامات الطبيعيه مثل العسل والكركمين وعشب الأخناسيا والقسط الهندي وصمغ النحل، هي خامات طبيعيه يتم تناولها بأمان وليس لها أعراض جانبيه مثل الأدويه والمركبات الكيميائية.

وأوضح أن الإقبال علي شراء عسل نحل من نكهات الزهور وحبة البركة والموالح بالتحديد إقبالا كبيرا نظرا لفاعليتها الكبيره في تحفيز جهاز المناعه ومقاومة الامراض، كما أنه غني بفيتامين سي.