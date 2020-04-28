اقتصادية النواب تكشف سبب تراجع سعر البنزين عالميا وفؤائده على مصر

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب انخفاض سعر برميل النفط عالميًا هو توقف حركة الطيران والسياحة بسبب فيروس كورونا المستجد والتداعيات الخاصة بمواجهة الفيروس مثلا حظر التجوال وغيرها.





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وأكد " الجوهري" لـ"صدى البلد"، أن حظر التجوال أدى ايضا الى تقليل نسبة استهلاك البنزين مما دفع النفط للتراجع فتوقف العالم والدول العظمة أدى لانخفاضة بشكل ملحوظ، مشيرًا الى أن هذا الانخفاض سيتمبر بستمرار أزمة كورونا او عودة الحياة لطبيعتها مره أخرى.





وأشار النائب، الى أن من ابرز الفوائد التى ستعود على مصر نظير هذا الانخفاض هى تقليل استعلاك العملة الصعبة لشراء المحروقات، مؤكدًا ان أغلب الدول العظمة صرحت أنه خلال الشهور القليلة القادمة ستعود الحياة لطبيعتها وستقوم باخذ فى الاعتبار الاساليب الوقائية تجاة الفيروس.





وأوضح النائب أنه فى حالة رجوع حركة الصناعة والتجارة فى الدول العظمة ستبقي اسعار المحروقات كما هى او سترتفع أما فى حالة بقاء الامور كما هى ستقل اسعار المحروقات.





انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، الثلاثاء، بمقدار 0.86 سنت، ما نسبته 4.30 في المائة، ليصل سعره إلى 19.13 دولارًا أمريكيًا. وكان ذلك بعد أن





وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 13.15 في المئة، ما يعادل 1.68 دولار أمريكي، ليثبت عند 11.10 دولار أمريكي.



