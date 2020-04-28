لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: توفير التمويل اللازم.. وتأجيل أقساط القروض ضرورة لتجاوز أزمة كورونا

أكد المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى توفير التمويل بأقل فائدة وبدون ضمانات خلال المرحلة الحالية كأحد الحلول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتجاوز أزمة كورونا.

وأشار فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى ضرورة تأجيل سداد أقساط التمويل لمدة 6 أشهر مع الإعفاء الضريبي حتى عودة النشاط الاقتصادي والتعافي من الأزمة المالية.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية الإسراع في إنشاءمنصة معلوماتية لشركات الصناعات التكميلية وإعطائها الأولوية في التمويل بهدف توفير احتياجات الصناعات الوطنية من مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة

ونوة إلى أن الصناعه الوطنية تأثرت بسبب توقف سلاسل الأمداد من الخارج من مستلزمات الإنتاج والخامات الأزمة للتصنيع

وطالب بضرورة إنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع في السوق المحلية والتصديري.