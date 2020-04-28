أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور

التنافس في فعل الخير، خاصة في شهر رمضان، بمصر، يكون محمومًا خاصة بين الشباب الذين يتجمعون في الشوارع وعند إشارات المرور، في مشاهد عكست روح العطاء والرغبة في التضحية، حيث يحرص هؤلاء الشباب على ملاحقة السيارات لإعطاء الصائمين إفطارهم.





قام عدد من أهالي الهرم بتوزيع التمر والبلح علي الماره والموطنين في الشارع قبل اذان المغرب بدقائق قليل .





كان رئيس مجلس الوزراء، كشف أثناء كلمته في مؤتمر صحفي لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، أن الحكومة تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو، ويتم التعافي من تداعيات فيروس كورونا.