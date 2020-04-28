AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور _عمرو سيد
التنافس في فعل الخير، خاصة في شهر رمضان، بمصر،  يكون محمومًا خاصة بين الشباب الذين يتجمعون في الشوارع وعند إشارات المرور، في مشاهد عكست روح العطاء والرغبة في التضحية، حيث يحرص هؤلاء الشباب على ملاحقة السيارات لإعطاء الصائمين إفطارهم.

قام عدد من أهالي الهرم بتوزيع التمر والبلح علي الماره والموطنين في الشارع قبل اذان المغرب بدقائق قليل . 

كان رئيس مجلس الوزراء، كشف أثناء كلمته في مؤتمر صحفي لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، أن الحكومة تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو، ويتم التعافي من تداعيات فيروس كورونا.
أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور
أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور
أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور
أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور
أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور
أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور
أهالي الهرم يتنافسون على فعل الخير بتوزيع التمر والبلح قبل أذان المغرب .. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

أعلى معدل يومي.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا

أمل جديد لعلاج كورونا.. نجاح تجربة اللقاح البريطاني على القرود

رسميا.. هاني أبو ريدة يعلن ترشحه لرئاسة الجبلاية ويكشف ملامح قائمته

أخبار الرياضة.. محمد صلاح على رادار إنتر ميلان.. الغندور يسخر من علي معلول.. عقوبة ضخمة على طارق حامد

لتنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا..شعراوي: ندرس مقترحات مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم

حازم إمام يكشف تفاصيل أزمة محمد صلاح قبل مونديال روسيا ..فيديو

AdvertisementS

بسبب كورونا. . 70% تراجعا في مبيعات الملابس والمنسوجات.. وزيادة الطلب على المواد الغذائية

حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبلة .. تعليق وزارة الأوقاف

قرارات مرتقبة لـ الأعلى للإعلام حول أزمة رامز مجنون رسمي وقطونيل

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة تاريخية لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

تعرف على سر الصورة التى جمعت الشهيد المنسي بـ أمير كرارة

نشرة الفن.. إيقاف رامز مجنون رسمي.. صور جديدة لـ دينا الشربيني من كواليس لعبة النسيان

وزارة التموين: إمكانية تبديل النقاط بزجاجات الكولونيا والمطهرات

حذرت من موجة ثانية أشد فتكا ..10 رسائل هامة من الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

تمنع الشر.. 12 سورة قرآنية أمرنا النبي بإكثار قراءتها

بوتين: تمديد العزل في روسيا حتى 11 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

صحي بامتياز.. مزيج الليمون والملح والفلفل يعالج 3 أمراض

بإطلالة محتشمة.. دومينك حوراني تبهر متابعيها على إنستجرام