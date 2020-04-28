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أخبار البلد

الخارجية: مصر تتمسك بالحل السياسي وبمبدأ تسوية الصراع في ليبيا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:18 م
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
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أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي، وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا؛ على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك.
 

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
 

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيًا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.
 

وفي هذا الصدد، فقد عَبّر المتحدث عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة.

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