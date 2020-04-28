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رياضة

حازم إمام : لاعبو المنتخب كانوا أقوى من الاتحاد في موقف عمرو وردة.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:28 م
حازم امام
حازم امام
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ياسمين تيسير

أكد حازم امام عضو اتحاد الكرة السابق، أن لاعبي المنتخب في معسكر الإعداد لمونديال روسيا 2018 كان تأثيرهم أقوى من قرار اتحاد الكرة بشأن عمرو وردة لاعب المنتخب. 

وأضاف حازم امام لبرنامج " اقر واعترف " مع أحمد شوبير عبر قناة "اون تايم سبورت"، أن الاتحاد كان قراره سليم باستبعاد عمرو وردة ولكن التراجع عنه هو ما جعل الجماهير تهاجم الاتحاد و تلقي بسبب الهزيمة في كأس العالم على ذلك الموقف. 

وتابع حازم امام أن موقف عمرو وردة لم يكن الأول في تاريخ المنتخب و لكن كان يتم تدارك الموقف والتكتك عليه مشددا ان إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق حدث معه نفس الموقف من قبل و الجوهري كان يرغب في بقائه ولكن اللاعبين رفضوا تماما لذلك تم استبعاده

وتابع: أن الأمر الجيد في موقف عمرو وردة هو مساندة اللاعبين لزميلهم و شعوره بالدعم وسط لاعبي المنتخب لكن عودته مرةة اخرى كان خطأ كبير

وأكمل: أنه حال تم التكتم على الامر كان من الطبيعي ان يبقي ولكن معرفة الجماهير به جعلت عودته مستحيلة. 

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