AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

على عيسي : صرف مستحقات مصدرى المشروعات الصغيرة لدى مساندة الصادرات قريبا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:26 م
عيسي
عيسي
Advertisements
ولاء عبد الكريم


كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه سيتم صرف كافة مستحقات المساندة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين جنيه

 

وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"  أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت للجمعية أن الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صرف كامل مستحقات الشركات من صندوق المساندة التصديرية طبقا للمبادرة الرئاسية.

 

وأشار رئيس الجمعية، إلى أهمية القرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا

 

 وأكد على انة سيتم  توفير السيولة النقدية للوفاء بالالتزمات المالية في دفع الرواتب بانتظام وحماية حقوق العمال والموظفين واستمرار النشاط الاقتصادي من قبل المصانع

 

ولفت الى ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج والحد من المشاكل الاقتصادية التى يمكن أن تنجم عن أزمة كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصناعة: ندعم بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل

ننشر إجراءات اتحاد الصناعات لمواجهة كورونا وتحفيز المصانع

اتحاد الصناعات: إجراءات حمائية لمواجهة فيروس كورونا.. وحوافز ضريبية لسيولة المصانع حتى لا تتوقف

«إيتيدا»: تعجيل إجراءات صرف المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات

ايتيدا" تبدأ صرف المساندة التصديرية للدفعة الأولى من الشركات المستفيدة

رجال الأعمال تطالب بتأجيل سداد أقساط القروض والإعفاء الضريبي

ترشيحاتنا

أخطاء فادحة وملاحظات فنية على مسلسلات رمضان 2020 | شاهد

بسبب كورونا.. البلجكيون مطالبون بتناول رقائق البطاطس مرتين

السيسي يتابع خطة تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة مقرات المحاكم

وفاة مدرب النصر السعودي السابق

مرتضى منصور يكشف حقائق جديدة في أزمة النقاز أمام الفيفا

بوتين: تمديد العزل في روسيا حتى 11 مايو

AdvertisementS

بسبب كورونا. . 70% تراجعا في مبيعات الملابس والمنسوجات.. وزيادة الطلب على المواد الغذائية

حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبلة .. تعليق وزارة الأوقاف

قرارات مرتقبة لـ الأعلى للإعلام حول أزمة رامز مجنون رسمي وقطونيل

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة تاريخية لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

تعرف على سر الصورة التى جمعت الشهيد المنسي بـ أمير كرارة

نشرة الفن.. إيقاف رامز مجنون رسمي.. صور جديدة لـ دينا الشربيني من كواليس لعبة النسيان

وزارة التموين: إمكانية تبديل النقاط بزجاجات الكولونيا والمطهرات

حذرت من موجة ثانية أشد فتكا ..10 رسائل هامة من الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

تمنع الشر.. 12 سورة قرآنية أمرنا النبي بإكثار قراءتها

بوتين: تمديد العزل في روسيا حتى 11 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

صحي بامتياز.. مزيج الليمون والملح والفلفل يعالج 3 أمراض

بإطلالة محتشمة.. دومينك حوراني تبهر متابعيها على إنستجرام