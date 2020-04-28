على عيسي : صرف مستحقات مصدرى المشروعات الصغيرة لدى مساندة الصادرات قريبا





كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه سيتم صرف كافة مستحقات المساندة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين جنيه

وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت للجمعية أن الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صرف كامل مستحقات الشركات من صندوق المساندة التصديرية طبقا للمبادرة الرئاسية.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أهمية القرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا

وأكد على انة سيتم توفير السيولة النقدية للوفاء بالالتزمات المالية في دفع الرواتب بانتظام وحماية حقوق العمال والموظفين واستمرار النشاط الاقتصادي من قبل المصانع

ولفت الى ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج والحد من المشاكل الاقتصادية التى يمكن أن تنجم عن أزمة كورونا