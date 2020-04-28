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فن

مؤلف مسلسل النهاية يكشف عن سر غياب أعمال الخيال العلمى

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:29 م
عمرو سمير عاطف
عمرو سمير عاطف
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أحمد إبراهيم
كشف مؤلف مسلسل النهاية عمرو سمير عاطف عن سر عدم تقديم عمل خيال علمى من قبل ان يتم تنفيذ مسلسله الذى يعرض حاليا فى رمضان ويتصدر مؤشر البحث. 

وقال عمرو سمير عاطف لـ "صدى البلد" : ليس لدى تفسير حقيقى وملموس عن سبب عدم تقديمها من قبل، ولكن كل ما يمكن قوله أن ربما صناع الدراما كانوا يخشون من رد فعل الجمهور اتجاه هذه النوعية من الأعمال المستقبيلة. 

وأضاف عمرو سمير عاطف قائلا : " ورد فعل الجمهور قد يدفع صناع الدراما للعب على المضمون وتقديم الأعمال التى تتناسب من وجهة نظرهم مع الجمهور، وهو ما افتقد الى روح المغامرة والتحدى. 

وأشار عمر قائلا : "وبالتالى غابت عنا هذه النوعية من الأعمال التى تتناول المستقبل، وأرى أن لدينا الامكانيات والكوادر سواء من فكرة أو عملية تنفيذها حتى تخرج الى النور، ورد فعل الجمهور هو السبب الحقيقى من وجهة نظرى فى غياب نوعية أعمال الخيال العلمى. 

وأوضح سمير عاطف قائلا : "أتصور وأتمنى فى نفس الوقت أن مسلسل "النهاية" يكون دافعا لوجود هذه النوعية من الأعمال فى المستقبل، ويتحمس لها جميع عناصر العمل الفنى سواء تأليف أو إخراج أو إنتاج وأخيرا يتقبلها الجمهور. 
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