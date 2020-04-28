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رياضة

حازم إمام يكشف حقيقة ما حدث في معسكر مونديال روسيا 2018..فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:40 م
حازم امام
حازم امام
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ياسمين تيسير
أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق أن الهجوم على الجبلاية وقت قيادة هاني أبو ريدة لم يكن مبررا، مشددا على أن الاتحاد حقق العديد من الانجازات التي لم تكن محققة من قبل مثل التأهل لـ كأس العالم و التأهل لأمم أفريقيا عقب غياب دام 7 سنوات.

وأضاف حازم إمام في تصريحات لبرنامج " اقر و اعترف "مع أحمد شوبير عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الحديث عن بيع تذاكر مباريات روسيا بشكل غير رسمي كان خاطى و لم يكن يحدث من قبل بل كل الامور كانت تسير بشكل قانوني

وأضاف حازم إمام أن الاتحاد وفر للمنتخب بيئه جيده للتركيز من اجل الاستعداد لمونديال روسيا وأن اللاعبين كان لهم خصوصيه مشددا ان وجودزحام داخل الفندق كان امر طبيعي حيث لم يقوم الاتحاد بشراء الفندق من اجل المنتخب.

وتابع أن عصام الحضري حارس المنتخب السابق هو الوحيد الذي حرص على الدفاع عن الاتحاد في ذلك الوقت مشددا ان اي من نجوم المنتخب لم يدلوا باي تصريحات للدفاع عن الجبلاية 

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