إزالة 372 حوض سمك بمساحة 220 فدانا داخل بحيرة المنزلة.. صور

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء عن الانتهاء من إزالة 372 حوض سمك بمساحة 220 فدان ضمن حملة إزالة التعديات داخل بحيرة المنزلة التي شنتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية .





وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات علي البحيرات الطبيعية وتطويرها وعودتها الي سابق عهدها وفي مقدمتها بحيرة المنزلة.



وأكد المحافظ علي أن حملات إزالة التعديات بكافة أنواعها داخل البحيرة مستمرة حتي تصبح بحيرة المنزلة أكبر البحيرات الطبيعية من حيث المساحة وغنية بثرواتها السمكية المتنوعة .



واشار المحافظ إلي أن إعادة تطوير البحيرة سيؤدي الي توفير العديد من فرص العمل أمام الصيادين والشباب من خلال الصيد الحر داخل البحيرة وانشاء العديد من المصانع المتخصصة في مجال انشاء ادوات الصيد وتغليف الأسماك وتصديرها والذي سيؤدي إلي زيادة إنتاج مصر من الأسماك مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني .







