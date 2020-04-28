أيات الجارحي تكتب: في بيتنا كورونا

الاستاذة كورونا ضيفة تقيلة جدا جدا علينا و من وقت ما شرفتنا حياتنا كلها اتقفلت علينا ، لاقيت أنها فرصة لإنجاز جديد كتير هايقولوا أزاي و كل حاجه مقفولة حوالينا ، هاقولهم أن أحنا نقدر نستغل الوقت ده في التغيير ، وهذا التغيير قائم علي 12 قانون في علم النفس لو طبقناهم حياتنا هتتغير بشكل ملاحظ ، هنقول مع بعض ال 12 قانون و طرق تطبيقهم .





12 قانون في العلم النفس ممثلين في الاتي :





1) " قانون الراحة النفسية "





الانسحاب وقت الخطر لا يقدر بثمن.





2) " قانون الذكاء العقلي "





التجاهل يعيد كل شخص الى حجمه الطبيعي مهما كان.





3) " قانون الاستغناء "





ليس كل ما تستغنى عنه خسارة، بعض الامور الاستغناء عنها بداية أفضل.





4) " قانون تطوير الذات "





اوجد لك مكان في القمة، فالقاع مزدحم و بشده .





5) " قانون اثبات الذات "





قم بين حين وحين بتحديث قوانينك وأسلوبك حتى تصبح واضحا ومميزا للجميع.





6) " قانون التميز "





أن تبدع بأسلوب وانت في قمة الاسترخاء ويقلدك الجميع.





7) " قانون التحدي "





أن توجد لك مكان بين الكبار، ويعترف به.





8) " قانون ادارة الوقت "





كن كالسفينة التى تمشي بين الأمواج بالعلم والمعرفة.





9) " قانون الاهداف "





حياة من غير هدف مثل جسد من غير روح الاثنين ليس لهم قيمة.





10) " قانون الوعى "





إن لم تدرك اخطائك فلن تتعلم الصواب.





11) " قانون التعلم "





إن لم تتألم لن تتعلم.





12) " قانون التغيير "





إن لم تتغير للأفضل فأنت تخسر حياتك .





طرق التطبيق :





هنحضر ورقه و قلم و هنختار ثلآثة قوانين للتطبيق و هنضع لهم فتره زمنية للآنجاز و في كل مره بننجز فيها شئ بنكافئ أنفسنا بشئ محبب ، هنجد أن في فتره قصيرة أنجزنا ال12 قانون و طبقناهم علي حياتنا و شعرنا بالتغيير و اعطينا درس للآستاذة كورونا أننا ضد الهزيمة .





سعادتنا قرارنا حياتنا قرارنا أنتم قد أي تحدي .



