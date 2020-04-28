أيات الجارحي تكتب: في بيتنا كورونا

الاستاذة كورونا ضيفة تقيلة جدا جدا علينا و من وقت ما شرفتنا حياتنا كلها اتقفلت علينا ، لاقيت أنها فرصة لإنجاز جديد كتير هايقولوا أزاي و كل حاجه مقفولة حوالينا ، هاقولهم أن أحنا نقدر نستغل الوقت ده في التغيير ، وهذا التغيير قائم علي 12 قانون في علم النفس لو طبقناهم حياتنا هتتغير بشكل ملاحظ ، هنقول مع بعض ال 12 قانون و طرق تطبيقهم .
12 قانون في العلم النفس ممثلين في الاتي :
1) " قانون الراحة النفسية "
الانسحاب وقت الخطر لا يقدر بثمن.
2) " قانون الذكاء العقلي "
التجاهل يعيد كل شخص الى حجمه الطبيعي مهما كان.
3) " قانون الاستغناء "
ليس كل ما تستغنى عنه خسارة، بعض الامور الاستغناء عنها بداية أفضل.
4) " قانون تطوير الذات "
اوجد لك مكان في القمة، فالقاع مزدحم و بشده .
5) " قانون اثبات الذات "
قم بين حين وحين بتحديث قوانينك وأسلوبك حتى تصبح واضحا ومميزا للجميع.
6) " قانون التميز "
أن تبدع بأسلوب وانت في قمة الاسترخاء ويقلدك الجميع.
7) " قانون التحدي "
أن توجد لك مكان بين الكبار، ويعترف به.
8) " قانون ادارة الوقت "
كن كالسفينة التى تمشي بين الأمواج بالعلم والمعرفة.
9) " قانون الاهداف "
حياة من غير هدف مثل جسد من غير روح الاثنين ليس لهم قيمة.
10) " قانون الوعى "
إن لم تدرك اخطائك فلن تتعلم الصواب.
11) " قانون التعلم "
إن لم تتألم لن تتعلم.
12) " قانون التغيير "
إن لم تتغير للأفضل فأنت تخسر حياتك .
طرق التطبيق :
هنحضر ورقه و قلم و هنختار ثلآثة قوانين للتطبيق و هنضع لهم فتره زمنية للآنجاز و في كل مره بننجز فيها شئ بنكافئ أنفسنا بشئ محبب ، هنجد أن في فتره قصيرة أنجزنا ال12 قانون و طبقناهم علي حياتنا و شعرنا بالتغيير و اعطينا درس للآستاذة كورونا أننا ضد الهزيمة .
سعادتنا قرارنا حياتنا قرارنا أنتم قد أي تحدي .