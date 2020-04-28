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ساحة رأي

أيات الجارحي تكتب: في بيتنا كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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الاستاذة كورونا ضيفة تقيلة جدا جدا علينا و من وقت ما شرفتنا حياتنا كلها اتقفلت علينا ، لاقيت أنها فرصة لإنجاز جديد كتير هايقولوا أزاي و كل حاجه مقفولة حوالينا ، هاقولهم أن أحنا نقدر نستغل الوقت ده في التغيير ، وهذا  التغيير قائم علي 12 قانون في علم النفس لو طبقناهم حياتنا هتتغير بشكل ملاحظ ، هنقول مع بعض ال 12 قانون و طرق تطبيقهم .

12 قانون في العلم النفس ممثلين في الاتي :

1) " قانون الراحة النفسية "

الانسحاب وقت الخطر لا يقدر بثمن.

2) " قانون الذكاء العقلي "

التجاهل يعيد كل شخص الى حجمه الطبيعي مهما كان.

3) " قانون الاستغناء "

ليس كل ما تستغنى عنه خسارة، بعض الامور الاستغناء عنها بداية أفضل.

4) " قانون تطوير الذات "

اوجد لك مكان في القمة، فالقاع مزدحم و بشده .

5) " قانون اثبات الذات "

قم بين حين وحين بتحديث قوانينك وأسلوبك حتى تصبح واضحا ومميزا للجميع.

6) " قانون التميز "

أن تبدع بأسلوب وانت في قمة الاسترخاء ويقلدك الجميع.

7) " قانون التحدي "

أن توجد لك مكان بين الكبار، ويعترف به.

8) " قانون ادارة الوقت "

كن كالسفينة التى تمشي بين الأمواج بالعلم والمعرفة.

9) " قانون الاهداف "

حياة من غير هدف مثل جسد من غير روح الاثنين ليس لهم قيمة.

10) " قانون الوعى "

إن لم تدرك اخطائك فلن تتعلم الصواب.

11) " قانون التعلم "

إن لم تتألم لن تتعلم.

12) " قانون التغيير "

إن لم تتغير للأفضل فأنت تخسر حياتك .

طرق التطبيق :

هنحضر ورقه و قلم و هنختار ثلآثة قوانين للتطبيق و هنضع لهم فتره زمنية للآنجاز و في كل مره بننجز فيها شئ بنكافئ أنفسنا بشئ محبب ، هنجد أن في فتره قصيرة أنجزنا ال12 قانون و طبقناهم علي حياتنا و شعرنا بالتغيير و اعطينا درس للآستاذة كورونا أننا ضد الهزيمة .

سعادتنا قرارنا حياتنا قرارنا أنتم قد أي تحدي .

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