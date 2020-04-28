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العميد السابق لمعهد القلب يطالب المصريين بالتبرع بالدم .. لهذا السبب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:18 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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عبد الخالق صلاح
أطلق الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، حملة للتبرع بالدم؛ موضحا أن التبرع بقطرة دم قد ينقذ حياة إنسان.

وتابع شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: «الصدقة الجارية من أجمل ما ينفع الإنسان حينما يلاقي ربه، وأفضل الصدقات التبرع بالدم لإنقاذ إنسان».

وأضاف شعبان: «التبرع بالدم ليس رفاهية بل ضرورة قصوى وياريت اللي قلبه سليم وعنده القدرة يتبرع كل 3 شهور  .. التبرع بالدم يفيد صحة المتبرع أيضا كونه يحفز نخاع العظام الذي يعمل على تكوين كرات دم حمراء جديدة»

واستطرد شعبان: «كورونا تؤثر على كرات الدم الحمراء وتم الاعتماد على بلازما الدم في علاج بعض الحالات»؛ مناشدا بالتبرع بالدم قائلا: «لا تتردد ستكون شريك أساسي في إنقاذ حياة إنسان، وياريت نبادر دائما بالتبرع بالدم وبلاش نستنى الحملات».

وردد شعبان «يجب إجراء تحليل صورة الدم للتأكد من نسبة الهيموجلوبين ولو كانت منخفضة لا يجوز أن يتبرع الدم، واللي خايف يتبرع في نهار رمضان ممكن يخليها بعد الفطار».

واختتم «ساعد الآخرين تسعد، ما فائدة أن تكون سعيدا وسط أناس غير سعداء».
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