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الرئيس يتابع خطة تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة مقرات المحاكم.. السيسي: الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي.. والتغلب على المعوقات لتمكين القضاة من أداء واجبهم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
الرئيس عبد الفتاح السيسي:
= يوجه برفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري
= يطالب بالإسراع في الميكنة والتحول الرقمي وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.

كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه.

كذلك تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.
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