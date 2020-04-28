المحامية ليلى مقلد تطلق حملة شهداؤنا أحياء فى قلوبنا لتوزيع وجبات رمضانية ومساعدات مالية

مع حلول شهر رمضان الكريم، يتسابق الجميع لإطلاق حملات ومبادرات خيرية مختلفة للاستفادة من فضل الشهر الكريم فى التقرب إلى الله بجانب الصلاة والصيام، ورغم مرور أيام قليلة على بدء رمضان إلى أن حملة "شهداؤنا أحياء فى قلوبنا" حازت على صدارة المبادرات بعد التفاعل الضخم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للإشادة بالحملة، ومؤسستها المحامية ليلى مقلد لتستحق أن تأخذ لقب أفضل مبادرة خيرية فى رمضان.





أطلقت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، حملة "شهداؤنا أحياء في قلوبنا" لتوزيع وجبات رمضانية ومساعدات مالية على العمالة اليومية والأسر الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك صدقة على أرواح الشهداء وتذكير أهالينا بأبطال ضحوا بحياتهم فداء لوطنهم، وذلك فى إطار استمرار مبادرات فريق شباب بيحب بلده.





ووزعت الحملة فى يومها الأول المئات من الوجبات الرمضانية تحمل صورة الشهيد محمد الحوفى، وهو آخر شهيد قدمته وزارة الداخلية فى محاربة الإرهاب خلال إلقائها القبض على خلية إرهابية بمنطقة الأميرية منذ عدة أيام، وفى اليوم الثانى وزعت الحملة أعداد أكبر من الوجبات التى حملت صورة الكتيبة 103 صاعقة، وهى الكتيبة التي ينتمى إليها أيقونة الأبطال أحمد منسى وزملائه الذين سطروا أروع التضحيات فى التضحية لبلدهم.





وفى اليوم الثالث اختارات الشهيد البطل رامى هلال والذى استشهد خلال إلقاء القبض على إرهابى بمنطقة الدرب الأحمر، وحملت وجبات اليوم الرابع الشهيد الملازم عمر القاضى، واليوم حملت الوجبات صور 16 شهيدًا من جنود القوات المسلحة من ضحايا مذبحة رفح الأولى.





وقالت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، وصاحبت مبادرة شهداؤنا أحياء فى قلوبنا، إن الشهيد يصنع مجد الأمم وكرامتها، ويُحلق بالأوطان إلى أعلى المراتب، فمن يُقدم دمه فداءً، يُخيف الأعداء حتى وإن رحلت روحه إلى الرفيق الأعلى، لأنه يبعث لأعدائه برسالةً واضحةً بأن الشهيد سيتلوه شهيد، وأن الخير باقٍ ما دامت النفوس تأبى الذل والمهانة وتبحث عن عزتها وتضحى بدماء أبنائها الطيبين.





وأوضحت ليلى مقلد، بطولات الأبطال الذين اختارتهم فى الأيام الأولى لمبادرتها، أنها بدأت المبادرة بصورة الشهيد البطل محمد الحوفى وهو آخر شهيد قدمته وزارة الداخلية فى محاربة الإرهاب خلال إلقائها القبض على خلية إرهابية بمنطقة الأميرية منذ عدة أيام، وفى اليوم الثانى اختارت الشهداء الأبطال من الكتيبة "103 صاعقة" فهم مصنع الرجال وموطن الشهادة، وهم من رفعوا رأس مصر عاليا وضحوا بكل غالي ونفيس في سبيلها.





وأضافت ليلى مقلد، وفى اليوم الثالث كرمنا أحد أعظم الشهداء الذين ضربوا مثال في التضحية بحياتهم لإنقاذ منطقة الدرب الأحمر وهو البطل رامى هلال، والذى سطر واحدة من القصص البطولية لرجال الشرطة التي لن ينساها المصريون، وذلك بمنطقة الدرب الأحمر، بعد جهود وزارة الداخلية، للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية، لاستهداف كمين أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر الذى قام بتفجير نفسه بعد محاصرته من الشهيد.





وتابعت واختارت المبادرة فى اليوم الرابع تكريم الشهيد البطل عمر القاضى، ابن الـ24 عامًا، والذى والذى وقف فى وجه الإرهابيين ممسكًا بسلاحه دون رهبة ولا خوف فالبرغم من صغر سنه إلا أنه تعلم فى مصنع الرجال تصدى وأفراد الكمين للإرهابيين الذين هاجموهم فى صبيحة يوم العيد، وصمدوا وتبادلوا إطلاق الرصاص حتى آخر نفس لتروى دماؤهم تراب سيناء الغالية ويستشهدون وترتفع أرواحهم الغالية إلى الرفيق الأعلى صامدين مرابطين على العهد الذى أخذوه على أنفسهم أما النصر أو الشهادة.





واستكملت واليوم خامس أيام المبادرة، سيتم تكريم أرواح 16 شهيدًا من جنود القوات المسلحة بعد مرور 8 أعوام على مذبحة رفح الأولى، التى وقعت فى يوم 17 رمضان 2012 ، وراحوا ضحيتها أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح، مضيفة جنود القوات المسلحة كانوا يفطرون فى رمضان على صوت طلقات الرصاص وضجيج الأسلحة الثقيلة، فى الوقت الذى يؤذن الإرهاب بوابل من النيران، يسكن أجسادهن، فى رمضان 2012، عندما جلس الجنود فى مكان خدمتهم بأحد كمائن رفح، على مائدة الإفطار، منتظرين آذان المغرب، ولم تمض إلا دقائق معدودة، واختلطت الدماء والأشلاء بالطعام، فقتل الإرهاب 16 مجندًا فى رمضان، فى مجزرة كانت عدوانًا غاشمًا، ممن يتخذون الدين ستارًا لأفعالهم.