تتوالى الكوارث.. عقود النفط الأمريكي في يونيو تهبط لأقل من 12 دولارا للبرميل

زادت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو من خسائرها مع هبوطها 8% إلى 11.77 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتدادات صعودية سابقة مؤقتة كانت قد قفزت بأسعار خام برنت حوالي 6% إلى 21.15 دولار للبرميل، والخام الأمريكي 5% إلى 14.44 دولار للبرميل.









وفي تداولات سابقة كانت أسعار النفط ، قد انخفضت لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميًا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.









وفي وقت سابق قلص سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائره إلى نحو 4%، ليرتد من مستوى متدن عند 10 دولارات للبرميل اليوم، وسجل هبوطا 4.15% أو 0.57 دولار إلى 12.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10 بتوقيت غرينتش. وانخفض الخام الأمريكي 25% أمس.









ويعود السبب الأهم لهذه الخسائر إلى أن صندوق USO وهو أكبر صندوق مؤشرات نفطي ETF يقوم بالتخارج بالكامل من عقود شهر يونيو لشراء عقود مستقبلية أخرى تجنبا لانهيار الأسعار مرة أخرى كما حدث في عقود مايو السابقة يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى اتساع الفارق السعري بين عقدي يونيو ويوليو للخام الأمريكي.









ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار وفي أحدت تعاملات فقد 4.3 %، ما يوازي 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل، وخسر خام القياس أمس 6.8% وينتهي العمل بعقد الخام تسليم يونيو في 30 أبريل، ويأتي انخفاض أسعار النفط في العقود الآجلة تسليم يونيو وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء جائحة فيروس كورونا بالكامل.









وارتفعت مخزونات النفط الأمريكي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته في عام 2017.







