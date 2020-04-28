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أخبار العالم

السعودية تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج نوعين من الكمامات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت جامعة حائل في المملكة العربية السعودية، استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج نوعين من الكمامات، ضمن خطة التحول الوطني 2020، وفي إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الكمامات يقوم بإنتاجها عدد من منسوبي مركز تابع للجامعة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين، لاستخدامها في المستشفيات وعند الخروج من المنزل، وذلك للطلب المتزايد عليها، حيث جرى تصميمها وإنتاجها بناء على المعايير الطبية لإجراءات السلامة الاحترازية.

وكانت المملكة أعلنت يوم الأحد الماضي، تمكن فريق هندسي سعودي من ابتكار جهاز يرصد المصابين بفيروس كورونا، ويصدر بيانات لا تقتصر فقط على قياس درجة الحرارة، تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

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