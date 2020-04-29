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اقتصاد

الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:01 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام

 سجلت  أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال مستهل تعاملات
اليوم الأربعاء 29-4-2020 "سادس أيام شهر رمضان"، ، ٧٤٨ جنيها  للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا .



ويُقدّم
"صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في
مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



 



 



أسعار
الذهب في مصر



جاء
متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون
مصنعية وفق آخر تحديث لموقع
gold price today :



 



يتراوح
سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 850جنيهًا إلى 853 جنيهًا.



 



يتراوح
سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 779جنيها
إلى 782جنيها



 



وسجل
سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 744 جنيها
إلى 746 جنيها



 



ويتراوح
سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 638 جنيها إلى 639 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.



 



ويتراوح
سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 496 جنيها إلى 497جنيه.



 



ويتراوح
سعر الجنيه الذهب 5,968 جنيها ، يزن 8 جرامات.



 



وسجل
السعر العالمى للذهب نحو 1713.30 دولار للاوقية.



 



وعن
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر
المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،
وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في
الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن
الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن
الحلي وسبائك الذهب.



 



ويحرص
موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار
الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب
والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.



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