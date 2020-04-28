الغد يوصي المواطنين بتنفيذ إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة كورونا

حذر المهندس خالد جمال الدين،نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية، وأمين الحزب بمحافظة الجيزة ، من استهتار المواطنين وعدم اعتنائهم بالاجراءات الوقائية والاسترشادية التى أصدرتها الحكومة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد"كوفيد_١٩" في مصر .



وقال نائب رئيس الحزب، في بيان له، لقد أصاب المجتمع حالة من الاستسهال والتراخى بمجرد حلول شهر رمضان المبارك ، في التعامل مع القرارات التى اتخذتها الدولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد وهذا الأمر قد يكلفنا الكثير، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بكافة القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .



وشدد المهندس خالد جمال، على ضرورة التزام المواطنين بارتداء القفازات والكمامات، والقيام بعمليات التعقيم المستمرة داخل المنازل وأماكن العمل وفي الشوارع وكل مكان من أجل القضاء على هذا الفيروس .



وثمن نائب رئيس الغد، الجهود التى تبذلها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس كورونا، مطالبًا الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف الإجراءات الوقائية التى تم إصدارها في هذا الشأن، خاصة التشديد على أصحاب المحلات والمواطنين بضرورة الإلتزام بحظر التجوال وفض التجمعات .