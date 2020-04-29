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اقتصاد

ثقة المستهلكين الأمريكيين تهوي لأدنى مستوى في 6 سنوات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:00 ص
بورصة أمريكية
بورصة أمريكية
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رويترز

هوت ثقة المستهلكين الأمريكيين في أبريل نيسان إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات بينما أدت إجراءات صارمة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تعطيل شديد للنشاط الاقتصادي وألقت بملايين الأمريكيين خارج العمل.

 

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين هبط إلى قراءة عند 86.9 هذا الشهر، وهي الأدنى منذ يونيو حزيران 2014، وانخفاضا من 118.8 في مارس آذار.

 

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 87.9 في أبريل نيسان.

 

و قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الثلاثاء بدعم من جولة جديدة من نتائج الأعمال الفصلية الإيجابية، حتى في ظل استعداد المستثمرين لهبوط محتمل في بيانات ثقة المستهلكين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

 

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 223.39 نقطة، بما يعادل 0.93 بالمئة، إلى 24357.17 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 31.48 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 2909.96 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 95.52 نقطة، أو 1.09 بالمئة أيضا، إلى 8825.69 نقطة.

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