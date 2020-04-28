AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:44 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ندوة تحت عنوان "النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا .. الفرص والأولويات"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلًا عن متخصصين فى المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات. 

وفي مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء: "إن الحكومة بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية دأبت خلال الفترة الماضية على التباحث ومناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع "عصر ما بعد كورونا"، لاسيما في ضوء المناقشات الجارية حول العالم خلال هذه الآونة والتي تشير إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح أو دواء له".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن انتشار "كوفيد 19" كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصادين العالمي والمحلي، لافتاُ إلى أن عددًا كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد، ومن القطاعات التي كان للفيروس تأثير سلبي مباشر عليها مجالا السياحة والطيران.

وتابع: "فقطاع السياحة كان قد بلغ أفضل مستوياته على الإطلاق قبل انتشار فيروس كورونا، وكان من المتوقع لإيراداته أن تتخطى معدلات أكبر بكثير من أي إيرادات تحققت قبل عام 2010، كما أثر أيضا انتشار فيروس كورونا على قطاع الطيران الذي تضرر بشدة من حظر حركة الطيران بالإضافة إلى توقف حركة التجارة عالميا". 

وأوضح رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية بدأت في دراسة سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه عند مناقشة هذه السيناريوهات أخذنا في الاعتبار كيفية معالجة الأمر داخليا من خلال عدد من الإجراءات، لكن في الوقت ذاته كان من الأهمية بمكان النظر إلى الآلية التي يتعامل بها العالم مع هذه الأزمة، وكيف ينظر إليها خلال المرحلة المقبلة. 

وأوضح رئيس الوزراء أن عددا من المؤسسات الدولية الان بدأت تتحدث عن أن عصر ما بعد كورونا ربما يشهد تغييرا كبيرا في الكيانات السياسية والاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك اطروحات مفادها أن المرحلة التي ستعقب انتهاء أزمة كورونا مباشرة ستبدأ فيها كل دولة في معالجة المرض وآثاره داخليا مع تشجيع الكيانات الوطنية على التعافى.

وأضاف رئيس الوزراء: "يبدو أن الأزمة تمثل محنة كبيرة، لكن وسط هذه الأزمة ثمة فرص كبيرة لمصر، فقد حان الوقت لأن تتواجد مصر في الأسواق التي لم يسبق لها التواجد فيها". 

وأوضح أن الهدف من عقد هذا اللقاء المفتوح مع هذه النخبة من رجال السياسة والاقتصاد هو بحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي سيكون التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، حيث سيتم التوافق على ورقة عمل تتضمن عددا من الأفكار القابلة للتنفيذ أخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والأوضاع العالمية المتغيرة.

أشار مدبولى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أو لقاءين أسبوعيا للتوافق حول الأفكار التي سيتم اقتراحها، وبعد ذلك يعقد مؤتمر تحت رئاسة رئيس الجمهورية وبحضور عدد من رجال السياسة والاقتصاد لمناقشة هذه الأفكار.
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
مدبولي: مؤتمر بحضور الرئيس لمناقشة الأفكار والأطروحات الخاصة بفيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي بعد كورونا.. وتأثيراته على مصر

رئيس الوزراء يستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي بعد كورونا وتأثيراته على مصر.. مدبولي: خطط وقائية للحفاظ على الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته

بسبب كورونا.. جهود الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والاقتصاد في ميزان البرلمان.. نواب: لابد من تكامل الأدوار لدفع عجلة النشاط وتقليل فرص الركود

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على خطة التنمية المستدامة 2020/2021

بعد إصابة 850 بـ كورونا.. تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء للمواطنين

وزير المالية: عرض مقترحات رجال الأعمال لمواجهة آثار كورونا على مدبولى

ترشيحاتنا

بعد تهديده فى مجنون رسمي.. حسن عسيري: رامز جلال بطل مسلسلي المقبل.. فيديو

لا أحد يعرف شيئا .. محللون يكشفون كيف خدع كيم يونج اون استخبارات أمريكا والعالم

قرارات مرتقبة لـ الأعلى للإعلام حول أزمة رامز مجنون رسمي وقطونيل

سر من 25 عاما يدفع عروسا لمنع والدها من حضور حفل زفافها

اقتصادية النواب تكشف سبب تراجع سعر البنزين عالميا وفؤائده على مصر

بعد رؤيته لرامز جلال .. رد فعل كوميدي من حسن عسيري .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. علاجات طبيعية للتخلص من نزيف اللثة.. سعر غير متوقع لحقيبة أمينة خليل

السيسي يجتمع عبر الفيديو كونفرانس مع 6 من مديري مستشفيات العزل .. صور

3 أخطاء على السحور تزيد العطش والإرهاق خلال الصيام