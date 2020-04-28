اليويفا يختار الموعد النهائي للاتحادات الأوروبية لتحديد موقفها من الإلغاء أو الاستئناف

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، يوم 25 مايو موعدا أخيرا للدوريات الأوروبية، من أجل تحديد موقفهم النهائي من الإلغاء أو الاستئناف.

وقال شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تصريحات للصحف الإيطالية، "يجب أن تكون الاتحاد الرياضية والروابط في وضع يمكنهم من إبلاغ الاتحاد الأوروبي بخطتهم بحلول 25 مايو المقبل، سواء باستئناف المسابقة أم لا".





وأضاف "في حالة إنهاء المنافسة المحلية قبل أوانها لأسباب مشروعة، سيطلب الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الوطني أن يشرح بحلول 25 مايو الظروف الخاصة التي دفعته للإلغاء".





وأعلنت 3 اتحادات أوروبية إلغاء الدوري المحلي بشكلا رسمي، هم الهولندي والبلجيكي والفرنسي بسبب تفشي كورونا.





و أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.





ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.