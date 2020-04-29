AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصادر: بنوك إماراتية تشطب 50% من ديون إن.إم.سي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:02 ص
صصرف الامارات المركزي
صصرف الامارات المركزي
Advertisements
رويترز


قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن البنوك الإماراتية المنكشفة على شركة تشغيل المستشفيات التي تعاني مشاكل إن.إم.سي هيلث تواجه خطر الاضطرار إلى تكوين مخصصات بما يتراوح بين 25 بالمئة و50 بالمئة لديون قائمة على الشركة تبلغ أكثر من ملياري دولار.

 

ووضُعت إن.إم.سي، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، قيد الوصاية الإدارية في وقت سابق من أبريل بعد شهور من الاضطرابات التي أعقبت تشكيك مادي ووترز في تقاريرها المالية. وجرى وقف تداول أسهم إن.إم.سي قبل شهرين، وطلبت الشركة يوم الاثنين إلغاء إدراج أسهمها من بورصة لندن.

 

وأظهرت وثيقة من مصرف الإمارات المركزي وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة إن بعض البنوك الإماراتية صنفت انكشافها على دين الشركة بأنه ”مشكوك في تحصيله“.

 

وقال مصدر آخر إن بنوكا أخرى في الإمارات لديها توقعات استرداد أعلى لانكشافها، وربما تعامله على أنه دون المستوى العادي.

 

ولم يرد المصرف المركزي حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.

وامتنع الأوصياء على إن.إم.سي عن التعقيب.

 

كشفت إن.إم.سي، التي اقترضت من 80 بنكا محليا ودوليا في المجمل، الشهر الماضي عن ديون بقيمة 6.6 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 2.1 مليار دولار جرى الكشف عنها في يونيو حزيران العام الماضي.

 

وقالت البنوك الإماراتية في إفصاحات للبورصة خلال الأسابيع القليلة الماضية إن لها انكشافا على إن.إم.سي بأكثر من عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار). وقال بنك أبوظبي التجاري إن له انكشافا على إن.إم.سي بقيمة 981 مليون دولار.

 

كان بنك أبوظبي التجاري قال إن الائتمان الذي قدمه شمل قروضا مشتركة مع بنوك عالمية كبرى. ويرأس البنك لجنة تسيير من الدائنين، والتي عقدت اجتماعا أوليا الأسبوع الماضي، بحسب المصادر.

وامتنع بنك أبوظبي التجاري عن التعقيب.

 

وبموجب قواعد المصرف المركزي الإماراتي، يمكن أن تؤدي القروض المشكوك في تحصيلها إلى تكوين مخصصات بما لا يقل عن 50 بالمئة لبنك لديه قروض متعثرة. وتتطلب القروض ”دون المستوى العادي“ تكوين مخصصات بنسبة 25 بالمئة.

 

وقال المصدر الثاني ”أجرى كل بنك تصنيفه الخاص، وبالتالي ربما يعود المصرف المركزي في مرحلة ما ويطلب من البنوك عمل توحيد، لكن هذا في مرحلة لاحقة“.

 

وقال أحد المصادر الثلاثة إن بنكه بدأ معاملة الانكشاف على إن.إم.سي على أنه من ”المستوى الثالث“، وهو ما يتطلب تكوين مخصصات بنسبة 50 بالمئة.

 

وقال محمد داماك، المدير البارز بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز والذي يشرف على المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه كان من المتوقع أن القروض ستكون عند المستوى الثالث لأن الشركة قيد الوصاية الإدارية.

 

وأضاف قائلا ”مما له نفس القدر من الأهمية أيضا إدراك أن إن.إم.سي واحدة من الشركات ذات الملكية الخاصة الرائدة في إدارة خدمات الرعاية الصحية بالإمارات. وبالتالي، ستكون هناك خسارة في الدين لكننا لا نعتقد أنها ستكون بالحجم الكامل للانكشافات“.

 

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن المصرف المركزي أصدر تعليمات الأسبوع الماضي إلى البنوك في الإمارات بتجميد حسابات المساهم في إن.إم.سي ومؤسسها ب.ر شيتي وعائلته وبضعة أشخاص آخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تراجع الأسهم الخليجية اليوم

بنك أبوظبي التجاري يطلب تعيين حارس قضائي على إن.إم.سي هيلث

صعود معظم أسهم الشرق الأوسط مع ارتفاع الأسواق العالمية

بفضل آمال ببلوغ الجائحة الذروة.. بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

مصادر: أرامكو السعودية في محادثات مع بنوك لاقتراض حوالي 10 مليارات دولار

بورصات الخليج تغلق على تراجع مع هبوط أسعار النفط

ترشيحاتنا

ياسر جلال يعلق على انتقاد برامج المقالب التي يقدمها شقيقه

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بيتر ميمي بسبب الاختيار..شاهد

أخطاء يرتكبها السائقون تزيد استهلاك البنزين 50 % .. تعرف عليها

احذر هذا الفعل.. البحوث الإسلامية: صاحبه مفلس يوم القيامة وجزاؤه النار

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الـ 1000 مصاب بـ كورونا منهم 850 إصابتهم بسيطة.. أحمد موسى يكشف موعد استلام مصر قرض صندوق النقد

الجمهور لـ آيتن عامر: كفاية تهزيء .. شاهد أبرز 10 إطلالات لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة سيئة .. مخاطر تناول الحلويات على السحور

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت