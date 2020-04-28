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رياضة

حازم إمام يحكي ما كان يحدث في اتحاد الكرة وسر استقالته .. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حازم امام عضو اتحاد الكرة السابق أن هناك أحد اعضاء المجلس السابق كان يطلق على باقي الاعضاء " بورم " مشددا على ان الجميع داخل الاتحاد كان يعمل من وجهة نظره الشخصية.
 

وأضاف حازم امام عبر برنامج" أقر وأعترف " مع احمد شوبير عبر قناة " اون تايم سبورت " أنه لا يوجد شخص داخل الاتحاد كان يعمل لمنفعته الشخصية ولكن كان 30% من الاعضاء يعملون وفق وجهة نظرهم الشخصية.
 

وتابع انه " كسل " كثيرا اثناء عمله في اتحاد الكرة. مشددا على انه ظل 3 اشهر لا يدخل اتحاد الكرة لاعتراضه على بعض القرارات.


وأكمل حازم امام ان عمله في اللجنة الاوليمبية كان رائعا حيث كان يحرص على حضور جميع الاجتماعات مشددا على انه اكتسب خبره كبيره من دوره في اللجنه الاوليمبية.
 

وتابع إمام ان قرار استقالته جاء فور علمه باستقالة هاني ابو ريده رئيس الاتحاد فقرر الاستقاله فورا مشددا على ان ما منعه من الاستقاله طوال الفترة الماضية هو حبه و احترامه لـ ابو ريدة.

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