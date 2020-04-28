مستثمرو سوهاج: مصانع المحافظة لم تتوقف يوما عن العمل منذ أزمة كورونا

قال المهندس محمود الشندويلى ، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة لم تتوقف عن العمل منذ بداية ازمة انتشار وباء كورونا فيروس فى فبراير الماضى.



أضاف الشندويلى ، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الطاقة الإنتاجية تتفاوت من قطاع إلى آخر مشيرا إلى أن التصنيع الغذائى و الصناعات المغذية له مثل التعبئة و التخفيف تعمل بنحو 100% من طاقتها نظرا للاقبال الشديد عليه.



وأشار الشندويلى ، الى توافر المواد الخام المكونة للصناعات الغذائية و التى اغلبها محلية مما ساهم فى استقرار أسعارها.



وأوضح الشندويلى ، أن الصناعات الهندسية احدى القطاعات الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا حيث لا تعمل سوى ب10% من طاقتها الانتاجية وبالتالى المصانع شبه متوقف.



أكد الشندويلى ، على التزام المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة من تعقيم المصانع و ارتداء الكمامات بالاضافة الى منح اجازات للعمال الاكبر سنا حرصا على صحتهم و السيدات العاملات لرعاية أولادهم مع صرف رواتبهم بالكامل.



