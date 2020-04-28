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أخبار البلد

نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:40 م
صورة من الندوة
صورة من الندوة
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محمود مطاوع
قال الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، إن التقارير الدولية التي تتعامل مع فيروس كورونا المستجد تسير في اتجاهين، الأول هو دراسة التقلبات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي ستحدث نتيجة أزمة فيروس "كورونا المستجد"، والثاني مواجهة التداعيات الاقتصادية سواء على المستوي العالمي أو المستوى المحلي.


وأوضحت "الأهواني" خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  تحت عنوان "النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا .. الفرص والأولويات"، ان التقارير الدولية تشير إلى أن ازمة التشغيل والمتعطلين ستكون قضية شائكة في المستقبل، حيث إنه وفقا لتقديرات التقارير الدولية فإن حجم المتعطلين على مستوى العالم لن يكون أقل من 200 مليون فرد، خاصة أن هناك عددا من القطاعات تضررت أكثر من غيرها سواء التي حدث بها اغلاق جزئي أو كلي مثل قطاعات السياحة، والطيران، والصناعة.


وأشارت الدكتورة نجلاء الأهواني إلى تأثير ازمة فيروس كورونا على قطاع التشغيل الرسمي وغير الرسمي، موضحة أنه يمكن التعامل مع الأمر من خلال مرحلتين الحالية، والمتمثلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لاحتواء الازمة، إلى جانب المرحلة التالية وهي التعافي ما بعد الأزمة.


وفيما يخص مرحلة احتواء الأزمة، سلطت الضوء على مجموعة من الإجراءات والتدابير النقدية والمالية والاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم للحفاظ على العمالة في مختلف المنشآت، مثل تقليل سعر الفائدة، وضخ سيولة في الأسواق، ومبادرات قطاعات معينة لانتشالها من الأزمة، وتقسيط الديون على الشركات، إلى جانب اللجوء لصندوق النقد الدولي.


وأوضحت أن السياسات المالية والاقتصادية عليها عبء كبير جدًا لمحاولة احتواء مشكلة العمالة، لافتة إلى أنه يوجد إجراءات تم تحديدها لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في إطار سلاسل التوريد العالمية مثل تقديم إعفاءات للشركات التي تحتفظ بالعمالة الخاصة بها.


وفيما يخص مرحلة التعافي ما بعد الازمة، نوهت إلى أن ضرورة دعم القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالسلب جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلي رأسها قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية كونها تحتوي على عدد كبير من العمالة، مشيرة إلى أن هناك تجارب ناجحة لعدد من المشروعات التي نجحت في استغلال الازمة الحالية، وقام العاملون بها بالعمل عن بعد من منازلهم.
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
نجلاء الأهواني: حجم العاطلين المتوقع على مستوى العالم بسبب كورونا لن يقل عن 200 مليون فرد
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