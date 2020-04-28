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اقتصاد

«السويس للأسمنت» تختار السفير ياسر النجار رئيسا لمجلس إدارة المجموعة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:57 م
السفير ياسر النجار
السفير ياسر النجار
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احمد عبد القوي
أعلنت مجموعة السويس للأسمنت، عن تعيين السفير ياسر النجار رئيسا لمجلس الإدارة، خلفا لخير الله هامان جردال، وذلك عقب الإنتخابات التى عقدها مجلس إدارة المجموعة مؤخرًا.

ويشغل السفير ياسر النجار منصب الرئيس التنفيذي لشركة EN Investment، إحدى شركات خدمات الاستثمار و الاستشارات المالية و العلاقات الحكومية، كما يشغل في الوقت الحالي عضوية مجالس إدارة شركتي " الدولية للمواد العازلة، والنيل للمواد العازلة".

وسبق للسفير ياسر النجار، أن شغل منصب مساعد أول و زيري التخطيط، والاستثمار،  و كذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن توليه مهمة المنسق العام لمؤتمر التنمية الاقتصادية المصري الذي عقد في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.

ومن 2010 وحتي 2014، عمل "النجار"، منصب نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية مصر في واشنطن العاصمة، وفي  المنصب لعب النجار دورا قيادي مع الحكومة المصرية خلال الأحداث المتلاحقة لثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 .

وأشرف على الإنتخابات البرلمانية التاريخية للمغتربين المصريين في الولايات المتحدة، وكذلك الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء اللاحق على الدستور الجديد.

وتمتلك مجموعة شركات السويس للأسمنت، أربع مصانع في السويس، والقطامية، وطره، وحلوان، ويعمل بها  أكثر من  1400، موظف، يخضعون بصورة مستمرة إلى برامج التدريب والتطوير.
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