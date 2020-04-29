المسئولية التقصيرية .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي المسئولية التقصيرية وأركانها.





جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ . لما كان ذلك ، وكان التقرير الطبى الصادر عن اللجنة الطبية بالشركة الطاعنة قد تضمن عدم صلاحية نجل المطعون ضده الأول للتعيين لحالته المرضية والتى كان من بينها وجود آثار خياطه بطول ٦ سم بالمنطقة الأربية اليسرى مما يتخلف عن عملية دوالى الخصية.





وهو ما يتفق مع ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى ، وقد اعتبرته الطاعنة بما يكفى لعدم التعيين خاصة في وظيفة تتطلب الجهد العضلى وحمل أثقال ، أما ما انطوى عليه التقرير الطبى من أن هناك ضيق في الصمام المترالى للقلب وسرعة ضربات القلب بما يرشح لإصابته بروماتيزم في القلب ونفى التقرير الطبى الشرعى ذلك ، فأنه لا يعدو أن يكون اختلافًا في تقدير الطبيب من الكشف الظاهرى وظروف المريض وحالته النفسية في يوم الكشف الحاصل في ٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ والتى قد تختلف بحسب حالته في تاريخ الكشف لدى الطب الشرعى في ١١ / ٦ / ٢٠٠١ والاستعانة بأخصائيين في القلب مع عمل أشعات وغيرها.





وهو ما لا يرقى إلى القول بتوافر خطأ في جانب اللجنة الطبية خاصة وأنه لم ينتج عنه ثمة ضرر صحى أو إصابى وأن عدم التعيين أمر تقديرى لجهة العمل خاصة مع وجود حالة مرضية سابقة وأثر عملية جراحية لدوالى الخصية رشحت لذلك ، وهو ما تملكه بتقديرها حتى ولو لم تتوافر هذه الحالة بما ينفى وقوع أضرار مباشرة عن هذا التقرير الطبى وينفى عن اللجنة الطبية التعسف في استعمال الحق عند إعداد التقرير ، وينفيه أيضًا عن الطاعنة بعدم التعيين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونسب الخطأ للجنة الطبية مع اختلاف التشخيص الطبى بين الأطباء خطأ ، وأن هذا الخطأ قد الحق بالمطعون ضده بصفته أضرار منها عدم تعيين ابنه وأضرار أدبية وقلق نفسى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .



