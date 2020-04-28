طلب إحاطة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والزراعة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا وضرورة توجيه الحكومة دعم لهم.





وقالت النائبة، إن قطاع الصيد يعمل فيه نحو ١٢ مليون مصري لا يتلقون أي دعم من الحكومة حتى في حالات الوفاة أو الإصابة، ولا يعاملون معاملة العمالة غير منتظمة. وأكدت أنه تسببت أزمة فيروس كورونا في مشاكل جمة للصيادين، حيث تبدلت أحوالهم، خاصة بعد وقف حركة تصدير الأسماك وتوقف النشاط السياحي.







وأشارت إلى أنه كانت هناك بعض أنواع من الأسماك يتم تصديرها بأسعار عالية لتحقيق ربح جيد للصياد، كذلك الفنادق كانت تتعاقد بكميات كبيرة من الأسماك بسبب عودة السياحة مرة أخرى وزيادة نسبة الإشغالات بالقرى السياحية وهي أمور كانت تدر ربح جيد للصيادين.





