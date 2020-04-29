النطق بالشهادتين.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني النطق بالشهادتين وعلاقته بإسلام الشخص.





جاء في حيثيات الحكم أنالنطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلما، إلا أن الإسلام كل لا يتجزأ ولا يصح الايمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر، فإذا صدر عمن نطق بالشهادتين قول أو فعل يخرجه عن الملة على نحو ما سلف، فإنه يكون مرتدا لإظهاره الكفر بعد الإيمان وإن ادعى بأنه مسلم.









ومما يدل على ذلك أن أبا بكر الصديق جمع الصحابة ليشاورهم في امر قتال ما نعى الزكاة، فقال له عمر رضى الله عنه كيف تقاتل قوما نطقوا بالشهادتين ؟ فقال له ابو بكر رضى الله عنه : والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله علية وسلم لقاتلهم عليه، وقد اقر الصحابة رضوان الله عليهم ابا بكر في ذلك فلا عبرة بالنطق بالشهادتين ما لم يراع الناطق بهما ما لهما من حق، وما يترتب عليهما من اثر ايمانى عقدى، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لقول ابى بكر في السياق المتقدم، " إلا بحقها " ويؤك ذلك قول الله تعالى " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون " فليس هناك دليل اكبر من شهادة الله تعالى بكذب المنافقين وكفرهم، مع انهم شهدوا بأن النبى صلى الله عليه وسلم رسول الله بما يتضمن شهادة بوجود الله الذى ارسله، مما مفادة نطقهم بالشهادتين، وكفى بالله شهيدا .