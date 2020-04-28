الرئيس السيسي: أنا مطمن ومحتاجين نستمر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه إلى مديري مستشفيات العزل، قائلا:" أنا مطمن ومن خلالكم بطمن كل المصريين وأؤكد على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ".





وقال الرئيس السيسي ، إن الـ 1000 مصاب منهم 850 إصابتهم بسيطة ولا يوجد خطر كبير عليهم، ولكنهم يحتاجون إلى المتابعة الصحية لحين تحول نتائج تحاليلهم".





ووجه الرئيس السيسي خلال لقائه مع 6 من مديري مستشفيات العزل عبر الفيديو كونفرنس، التحية والتقدير إلى الأطقم الطبية، قائلا:" أشكر الأطقم الطبية ولا أنسى توجيه الشكر لأسر القائمين على العمل في المجال الصحي ".





وقال الرئيس السيسي:" من فضلكم نبذل جهد أكبر في اعمال الوقاية والتعقيم والتطهير ويكون هناك حرص كبير لتقليل فرص الإصابة من فيروس كورونا".





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات "العجوزة - الشيخ زايد آل نهيان - ١٥ مايو - أبو خليفة - إسنا التخصصي - عين شمس التخصصي بالعبور"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.





وقد وجه الرئيس في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لـ مستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلًا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشر.