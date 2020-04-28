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برلمان

المصريين الأحرار: ندعم قرارات حفتر لتحقيق إرادة الشعب الليبي الشقيق

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:35 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
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حسن رضوان
ثمن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، الموقف الوطني لأبناء الشعب الليبي الشقيق في تفويض الجيش الوطني للحفاظ على استقرار وسلامة بلادهم.

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب في بيان رسمي "ندعم بكل قوة قرارات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بشأن إسقاط اتفاق الصخيرات المشبوه، واستجابته لدعوة الشعب الليبي الشقيق  بتولي مهمة قيادة البلاد، لإنقاذها من براثن الإرهاب والمجلس الرئاسي الذي فتح الأبواب للمرتزقة والاستعانة بدولة العثماني للتدخل".

وأضاف رئيس "المصريين الأحرار"، أن الجيوش العربية الوطنية دوما صمام الأمان وركيزة الاستقرار، ولعل مصر خير نموذجًا ومثال، فإن عقيدة الجيوش الوطنية تحقيق الإرادة الشعبية، وحماية البلدان من المنزلقات والمؤامرات.

وأكد "خليل" أن الشعب المصري يدعم إرادة الأشقاء الليبيين في تحقيق استقراره وتحديد مصيره والخلاص من أعداء الإنسانية والمتاجرين بدماء الأبرياء.

وتابع "أن إرادة الشعوب الاصيلة تنتصر على مكائد المتأمرين والمتاجرين، وتعبر البلدان الكبوات لتصبح رمزا ونبراسًا بفضل الروح الوطنية ومساندة الجيوش الأبية.

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