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مرأة

لمرضى الغسيل الكلوي.. تعرف على أنواع الوصلات الشريانية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:30 م
لمرضى الغسيل الكلوي..
لمرضى الغسيل الكلوي.. تعرفِ على أنواع الوصلات الشريانية
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آية التيجي
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنواع هناك العديد من الوصلات الشريانية لمرضى الغسيل الكلوي؛ حيث إن هناك نوعين من الوصلات الشريانية الأول وهو الوصلة الطبيعية التي تربط وريد المريض بالشريان مباشرة وهي الأفضل كفاءة من ناحية تدفق الدم والأقل عرضة للالتهابات البكتيرية.

وأشار الدالي في منشور خاص له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن ليس من السهل إنشاء الوصلات الشريانية في المرضى الذين لديهم أوعية الدم تالفة خاصة مرضى السكري؛ كما أنه لا يمكن استخدامها قبل شهرين من انشائها لأنها تحتاج إلى وقت طويل لتكون جاهزة للاستخدام.

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وأضاف الدالي، إلى أن النوع الثاني من الوصلات الشريانية لمرضى الغسيل الكلوي هو الوصلة الصناعية والتي يمكن وضعها في الفخذ أيضًا و ليس فقط في الذراع، ولكنها أقصر عمرًا من الوصلة الطبيعية لأنها أكثر عرضة للتجلط وأكثر عرضة للالتهابات البكتيرية التي ربما تصل إلى الدم وتستدعي الدخول إلى المستشفى.

وأوضح الدالي، أن الوصلة الوريدية الشريانية لمرضى الغسيل الكلوي تتم عبر عملية في الذراع التي بها أوردة أفضل وأثناء جلسة غسيل الكلي توضع الإبر في الناحية الشريانية لنقل الدم من جسم المريض إلى جهاز الغسيل الكلوي ليمر في المصفى ويتم سحب السوائل الزائدة والسموم لتعيد الدم إلى المريض بعد تنقيته، ومن المفضل عمل هذه الوصلة قبل البدء بعمل جلسات الغسيل الكلوي بفترة كافية حتى تكون الوصلة مستعدة للعمل إما الطبيعية، أو الصناعية.

ونوه الدالي، إلى أن شعور المريض بارتعاش فوق الوصلة الشريانية فهو دليل على تدفق الدم من الشريان إلى الوريد من خلال هذه الوصلة؛ بينما اختفاء الارتعاش والشعور بالنبض فوق هذه الوصلة يستدعي ضرورة إبلاغ الطبيب على الفور، وكذلك عند الشعور بالسخونة والاحمرار والانتفاخ مكان الوصلة، أو خروج أي إفرازات صديدية، أو عدم القدرة على تحريك الأصابع في الذراع التي بها الوصلة فكلها من العوامل التي ينبغي إبلاغ الطبيب بها على وجه السرعة عند حدوثها.
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