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تعليم

جامعة القاهرة تعلن ضوابط المشروعات البحثية وموقف الطلاب الباقين في لائحة استرشادية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:31 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلنت جامعة القاهرة، عن القواعد الاسترشادية والإطار العام لضوابط إعداد الطلاب للبحوث، والتي أعدتها اللجنة العليا برئاسته في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، مع مراعاة الضوابط والمعايير العامة.

وقال مصدر بالجامعة، ل"صدى البلد"، إن كل كلية سوف تضع لائحة خاصة بالامتحانات بها كل ما يخص إعداد البحوث البديلة لامتحانات نهاية العام لسنوات النقل، ونوعيتها من حيث المقال أو المشروع البحثي أو المرجعي.

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وأضاف المصدر، أن اللائحة تشمل موقف الطلاب الباقون من السنوات الماضية، على مادة أو أكثر، والطلاب الراسبين في بعض المواد من السنوات السابقة أيضا.

وكان الدكتور الخشت، قد أوضح أن للكلية الحق في هيكلة وتكييف عناصر البحث تبعا لطبيعة المقررات العلمية بها، علي أن تقوم الكلية بتوعية طلابها بخطوات إعداد البحث وأخلاقياته، كما توجهه نحو الاستعانة بالمصادر والمراجع المتاحة عبر المنصات الرقمية الموثوقة التي توفرها الدولة بالمجان، مثل بنك المعرفة، بالإضافة إلى تقديم الكلية الدعم العلمي للطلاب، وبالطريقة التي تراها مناسبة، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس، أو بالتبصير بالمصادر والمراجع المتاحة على المنصات العلمية.

وأشار الدكتور الخشت، إلي أنه علي الطلاب تسليم الأبحاث بالطرق الإلكترونية أو غيرها التي ستحددها الكليات، ويتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعليه متابعة مدى التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع، والتأكد من النزاهة العلمية، و تعلن النتيجة ناجحًا أو راسبا، مع مراعاة مقتضيات لجان الممتحنين.
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