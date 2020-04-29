برلماني: حالة الطوارئ ضرورية لمواجهة الإرهابيين والحفاظ على مكتسبات التنمية

أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أهمية قرار الرئيس السيسي بفرض قانون الطوارىء لنحو ثلاثة أشهر جديدة، قائلا إنه مهم جدا لمواجهة حالة الإرهاب في البلد، بعدما اثبتت الفترة الماضية انه لا يزل هناك بعض المأجورين والمرتزقة الذين يعملون ضد الصالح العام ويكرهون حركة التنمية والعمران في البلاد.





وأكد في تصريح له، بأن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية، فالمخاطر ليست ليست أمنية فقط، ولكن هناك مخاطر اقتصادية بعد ظهور فيروس كورونا وتداعياته.





وشدد على أهمية التعديلات التي طرأت على قانون الطوارىء، وتناسب المستجدات في البلد، والحاجة الى فرض القانون العام وهيبة الدولة.لافتا إلى أن الطوارىء أعد خصيصا للعناصر المنفلتة ولا يقترب من الحريات أو الحقوق لعشرات الملايين من المواطنين في مصر، قائلا إن مصر تريد حالة من الاستقرار حتى تستكمل احلامها المشروعة في التنمية والتطور، وأن مصر بالمقارنة بما هو موجود في دول الجوار تعيش حالة فريدة من الاستقرار والنمو والتنمية، وانتصرت على أعداء الوطن خلال السنوات الماضية.