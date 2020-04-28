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محافظات

إزالة 183 مخالفة بناء و455 تعديًا على أراضي الدولة وأملاك الزراعية بالغربية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:24 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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أحمد على

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، انه تم إزالة 183 مخالفة بناء علي مساحة 27,463 مترا مربعا، وإزالة 455 تعديًا علي أراضي الدولة.

وأوضح محافظ الغربية أن الإزالات شملت إزالة 357 حالة تعدي على أرض زراعية علي مساحة 18 فدان و 21 قيراط و 18 سهم ، وإزالة 98 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 6850,5 متر مباني بمدن ومراكز  المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى اليوم الثلاثاء .

وشدد محافظ الغربية، علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ، موكدا انه لا تهاون مع المخالفين، موجها رؤساء المدن و الأحياء بإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما شدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين وإحالتهم الي النيابة العسكرية.

إزالة 183 مخالفة بناء و455 تعديًا على أراضي الدولة وأملاك الزراعية بالغربية
إزالة 183 مخالفة بناء و455 تعديًا على أراضي الدولة وأملاك الزراعية بالغربية
إزالة 183 مخالفة بناء و455 تعديًا على أراضي الدولة وأملاك الزراعية بالغربية
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