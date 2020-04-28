علم بخطورته ولم يتحرك.. تقارير سرية تكشف كيف تعامل ترامب مع أزمة كورونا.. تجاهل 12 إحاطة استخباراتية تحذر من الوباء.. والهجوم على الإعلام شغله الشاغل في مؤتمراته اليومية

- ترامب يسيطر على مؤتمرات كورونا بالهجوم على الإعلام والإشادة بنفسه

- مصادر سرية تفضح ترامب: علم بخطورة الوباء ولم يتحرك

- الخبراء الطبيين يتحدثون أقل من ترامب في مؤتمرات كورونا





أصبح ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمرات الصحفية مثيرا للجدل منذ أول تفشي فيروس كورونا في العالم والولايات المتحدة والتقليل منه، وبلغ ذروته بعد أن طلب من الخبراء الطبيين البحث عما إذا كان يمكن استخدام المطهرات والأشعة فوق البنفسجية كعلاج لفيروس كورونا.





وكشفت تقارير إعلامية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضى ساعتين في مهاجمة وسائل الإعلام والديمقراطيين خلال مؤتمراته اليومية الخاصة بمستجدات فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة.





وأوضحت التقارير أن ترامب خصص 45 دقيقة للإشادة باستجابته لأزمة فيروس كورونا، بينما تحدث لمدة 4 دقائق ونصف فقط عن ضحايا الوباء.





وذكرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين، أن ترامب سيطر على الاجتماع اليومي، فيما خصص للخبراء الطبيين وقتًا أقل.





حتى نائبه مايك بنس، الذي يرأس فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا، حصل حتى الآن على أقل من نصف الوقت الذي يستغرقه ترامب على المنصة.





جاء ذلك بعد أن حللت الصحيفتان 35 مؤتمرا لـ ترامب، عقدوا منذ 16 مارس واكتشفت أن الرئيس تحدث لأكثر من 28 ساعة في جميع تلك المؤتمرات.





وأشارتا إلى أنه بين 6 أبريل و 24 أبريل، تحدث ترامب لمدة 13 ساعة - أكثر من ضعف المدة التي تستغرقها الدكتورة ديبورا بيركس طبيبة البيت الأبيض، التي تشرف على استجابة الإدارة الأمريكية للفيروس.





كما تحدث الدكتور أنتوني فوتشي، خبير الأمراض المعدية الرائد في الحكومة الفيدرالية، لأكثر من ساعتين، بينما تحدث مايك بنس لمدة خمس ساعات ونصف.





فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وكالات الاستخبارات بالولايات المتحدة أصدرت تحذيرات بشأن فيروس كورونا المستجد في أكثر من 12 إحاطة سرية أعدت ترامب في يناير وفبراير، تلك الشهرين الذي خرج فيهم الرئيس الأمريكي وقلل من خطورة الوباء.





ووفقًا للصحيفة الأمريكية، تم نقل التحذيرات المتكررة في إصدارات الموجز اليومي للرئيس، وهو تقرير حساس يتم إصداره قبل الفجر كل يوم ويهدف إلى لفت انتباه الرئيس إلى أهم التطورات العالمية والتهديدات الأمنية.





لكن الرئيس ترامب تجاهل هذه الإنذارات التي تتحدث عن لإخفاء الصين معلومات عن فيروس كورونا وخطورة الوباء، حيث كان يتجاوز بشكل روتيني قراءة PDB.





كما أظهر في بعض الأحيان القليل من الصبر حتى مع الملخص الشفوي الذي يأخذه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط. عدم ذكر أسماءهم.





وكانت النصائح التي تم إرسالها من قبل وكالات المخابرات الأمريكية جزءًا من مجموعة أوسع من الإشارات المقلقة التي جاءت خلال فترة يعتبرها الآن العديد من مسؤولي الصحة العامة وخبراء آخرين فرصة ضائعة لاحتواء تفشي المرض.





وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تجاوز إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة المليون حالة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة 3,105,559 شخص في العالم، فضلا عن وفاة أكثر من 210 آلاف حالة.

وسجلت أوروبا والولايات المتحدة أكثر من 85% من الوفيات، منذ ظهور فيروس كورونا في الصين بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس.

وكانت جامعة جونز هوبكنز ذكرت أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 1303.



