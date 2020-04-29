برلماني: طلب مصر حزمة تمويلية جديدة من النقد الدولي يتماشى مع الظروف الاستثنائية





وقال في تصريحات له، إن مصر وبفضل سابق معاملة جيدة مع الصندوق ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي لها فمن المتوقع ان تتم إجازة الطلب المصري خلال اسبوعين على الأكثر.





أكد المهندس اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن طلب مصر لحزمة تمويلية جديدة من جانب صندوق النقد الدولي، إجراء طبيعي للغاية، وقد تقدمت معظم الدول بطلبات مماثلة لأن جائحة كورونا تحتاج إلى موازنات ضخمة، كما أن الوباء ظرف استثنائي عطل كافة مشاريع الحياة والاقتصاد في العالم أجمع.وأكد على رفضه التام المزايدة على مصر في طلب القرض الجديد، خصوصا وأن مصر تطلبه في إطار اتخاذ خطوات استباقية، لأنه لا أحد يعرف متى ينتهي الوباء وتنتهي تداعياته، ومشددا على أن الاحتياطات المالية للبلد في آمان تام وتستطيع تحمل فاتورة الأزمة الراهنة لنحو عام كامل.