تفاصيل مبادرة سعودية للكشف عن دور جينات السعوديين في الإصابة بفيروس كورونا

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" مبادرة جديدة تهدف إلى دراسة وتحديد العوامل الوراثية المسببة لتباين أعراض الإصابة بمرض كورونا المستجد (COVID-19) عند أفراد المجتمع السعودي، ضمن جهود المملكة لمواجهة جائحة كورونا .









وتهدف الدراسة إلى تحديد العوامل الجينية المؤدية إلى اختلاف شدة الإصابات بكوفيد-19 بين السعوديين.









وحسب ما نشره حساب الجامعة عبر موقع تويتر، تتمثل أهمية مبادرة (#الجينوم البشري السعودي) في دراسة المادة الوراثية لدى السعوديين للمساعدة في تحديد الأفراد المعرضين للخطر ورفع كفاءة طرق العلاج الحالية وتطوير أدوية جديدة.









وهناك عوامل ظاهرية وراثية بين البشر تحدد قابلية الأشخاص للإصابة بالأمراض مثل " لون العينين، الشعر، البشرة وغيرها"، حسب مصادر طبية.









وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، إن المبادرة ستقوم ببناء قواعد بيانات وراثية وطنية بالتعاون مع القطاع الصحي ووضع الحلول والخطط الإستراتيجية لحماية سكان المملكة ومَن هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، إضافة إلى رفع كفاءة طرق العلاج الحالية وتطوير أدوية جديدة.