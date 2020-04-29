إحالة القاضي للمعاش للمرض .. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني إحالة القاضي للمعاش بسبب المرض وحقوقه.

جاء في حيثيات الحكم أنه تنص الفقرة الأولى من المادة ٩١ من قانون السلطة القضائية و التى أحيل الطالب إلى المعاش وفق أحكامها على أنه " إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد إنقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " .





وإذ لا يتطلب هذا النص في المرض أن يكون بسبب العمل أو مرتبطًا به و لا يترتب عليه عجز القاضى تامًا عن أداء عمله و إنما يكفى فيه أن يمنع القاضى من القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإن إحالة القاضى إلى المعاش إعمالًا لهذا النص لا يدل بذاته و في سائر الأحوال على أن إصابته إصابة عمل أو أنه نشأ عنها العجز الكامل في مفهوم المادة الخامسة من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.



