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سيارات

هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت شركة هيونداي عن نسختها الجديدة من النترا 2021 ، وتسمى نسخة N Line رياضية ، حيث تم الكشف عن بعض الصور المموهة لها مع فيديو.


و نرى نفس محرك i30 N Line تيربو سعة 1.6 لتر بأربعة سلندر بقوة 201 حصان، مع جير يدوي 6 سرعات أو مزدوج 7 سرعات ودفع أمامي، مع تحسينات معتبرة للتوجيه، وغالبًا سيتم تدشين السيارة في الصيف مع انطلاقها في الخريف.


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هيونداي لم تكشف عن المواصفات التقنية وأرقام الأداء بعد، ولكن صرحت أن السيارة ستحصل على تحسينات متعددة للشاسيه، مع محرك تيربو جديد وبعض التغييرات الجمالية.


كما ستحصل السيارة على جنوط خاص جديد مع تغييرات للمصدات الأمامية والجمالية لإضافة لمسة أكثر رياضية وجراءة على السيدان.


كما تنوي هيونداي طرح نسخة N كاملة لالنترا لاحقًا، ونذكر القراء أن سيارات الأداء لدى هيونداي تنقسم لفئتين، N Line و N الأعلى أداءً.. ومن المتوقع أن تحصل النترا N على محرك 2.0 لتر تيربو بأربعة سلندر بقوة 271 حصان وعزم دوران 353 نيوتن.متر، مع تحديثات أخرى للأداء ونظام تعليق جديد ومكابح رياضية.

هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور
هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور
هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور
هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور
هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور
هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور
هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور
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