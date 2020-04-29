تخطي قاض في الترقية .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جواز تخطي قاضي في الترقية.





جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت وزارة العدل قد إستندت في تخطى الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف إلى عدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية.





وكان الثابت من الشهادات الطبية المقدمة من الطالب أنه أصيب بإرتفاع في ضغط الدم و تصلب بالشرايين و إضطراب في ضربات القلب مما إقتضى عدم إسناد عمل إليه و وضعه تحت تصرف المحكمة منذ ١٩٧٥ / ٧ / ١ و كان مثل هذا المرض لا ينتقص من أهلية الطالب.



