إثبات الأمر من التقرير الطبي .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جواز اثبات الأمر من خلال التقرير الطبي.





جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان التقرير الطبي - على ما أورده الأمر المطعون فيه - جاء قاطعًا في أن ما صاحب الحادث من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوي مما ألقى عبئًا جسيمًا على حالة القلب والدورة الدموية التي كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التي انتهت بالوفاة.





وكان ما أورده الأمر من ذلك يكفي لبيان رابطة السببية خلافًا لما ذهب إليه في قضائه اعتمادا على ما ذكره التقرير الطبي من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتيًا إذ أن ما جاء بالتقرير الطبي في هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه وقطع به من أن ما صاحب التعدي من انفعال نفساني لدى المجني عليها كان سببًا مهد وعجل بحصول نوبة هبوط القلب التي انتهت بوفاتها، مما جعل المتهم مسئولًا عن تلك النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها.



