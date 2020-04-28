من شابه رئيسه.. نائب ترامب يرفض ارتداء الكمامة خلال زيارة مركز طبي

رفض مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، ارتداء كمامة طبية خلال زيارته مركز "مايو كلينك" الطبي في ولاية مينيسوتا، الذي يطلب من جميع الموظفين والزائرين ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم داخله.









وبحسب موقع "ديلي بيست" الأمريكي، قال "مايو كلينك" إنه تم إبلاغ بنس بسياسة ارتداء الكمامات منذ لحظة وصوله، لكن هذا لم يمنعه من المرور على الموظفين وزيارة مريض في غرفة مزدحمة من دون ارتداء كمامة.









وذكر الموقع الإلكتروني للمستشفى إن "جزءا من بروتوكولنا لضمان سلامتك هو مطالبة جميع المرضى والزوار والموظفين بارتداء كمامة او غطاء للوجه أثناء تواجدهم في مايو كلينك للوقاية من انتقال عدوى كوفيد 19".









وتجنب بنس ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، على خطى الرئيس ترامب، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه ربما لن يرتدي قناعا حتى أثناء إعلان إرشادات جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي المواطنين بارتداء أغطية الوجه للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا.







