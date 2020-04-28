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محافظات

أول تعليق لمدير مستشفى أبو خليفة للعزل بعد اجتماع الرئيس السيسي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:28 م
مستشفى ابو خليفة
مستشفى ابو خليفة للعزل الصحي
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انجي هيبة
أكد الدكتور علي حطب، مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، اعتزازه بالمشاركة ضمن الأطقم الطبية المنوط بها إدارة المستشفيات المخصصة والتابعة لوزارة الصحة للعزل الصحي، ومنها مستشفى أبو خليفة للعزل.


وأضاف "حطب"، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان بمثابة المحفز للاستمرار بنفس الكفاءة لتقديم الأكثر لمصابي الفيروس المستجد داخل مستشفيات العزل، والمنتشرة بالمحافظات.


وتابع مدير مستشفي أبو خليفة، "ليس بجديد علي رئيس الجمهورية الاهتمام والمتابعة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية لخدمة القطاع الطبي، خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد". 


والتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، عددا من مديري مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتفقد "السيسي"، أثناء الاجتماع، سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة "كوفيد-19"، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية. 


ووجه الرئيس في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.


كما وجه بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الامر الذي يزيد من خطورة إصابتهم. 

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد أكثر من 5000 شخص، توفي منهم أكثر من 350 وتماثل للشفاء نحو 1300.
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