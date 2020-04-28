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فن

لا يتكبر إلا من كان ناقصا.. كارول سماحة توجه رسالة لجمهورها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت معلقة على الصورة: "لا يتواضع إلا من كان واثقًا بنفسه ولا يتكبر إلا من كان ناقصًا.. ما رأيكم".

وتلقت الكثير من التفاعل من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: كتير معك.. عندك حق والله.. صوتك في أوبريت أنت أقوى خيال 

‎يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "مش هعيش"، ‎كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي كرم عادل.

‎وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.
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