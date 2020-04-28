بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. نواب: الأمن القومي وتداعيات كورونا توجب اتخاذ القرار.. ونائب: يقضي على خفافيش الظلام

اللواء حسن السيد : مواجهة الإرهاب وكورونا سبب كاف لإعلان حالة الطوارئ

برلماني: حالة الطوارئ ضرورية لمواجهة الإرهابيين والحفاظ على أحلام المصريين المشروعة في التنمية

برلماني: حالة الطوارئ ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام ومواجهة كورونا

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، لحفظ السلم والأمن القومي، إلى جانب المرض المستجد، فيروس كورونا، والذي يتطلب معه قرارات طارئة، مما يوجب إعلان حالة الطوارئ.

في البداية، أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، ضرورة إعلان حالة الطوارئ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والتحديات التي تواجهها الدولة، وأهمها مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يتفق مع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواري لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن إلغاء حالة الطوارئ في هذا التوقيت كان أمرًا صعبًا، وليس هناك ما يدعو البعض للقلق من القرار، لأنه في النهاية يهدف لحفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أننا نمر حاليًا بفترة صعبة من الناحية الصحية، وهناك حالة تفشي واسعة لفيروس كورونا، ونحتاج إلى اتخاذ قرارات طارئة وعاجلة، لذا يوجب على الدولة استمرارها في فرض حالة الطوارئ.

وأضاف اللواء حسن السيد، أن مجلس النواب دائمًا ما يدعم قرارات الدولة التي تهدف إلى حماية الأمن القومي ودفع المخاطر، وهذا سيظهر في جلسة الأحد القادم 3 مايو والتي من المقرر النظر فيها لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

من جانبه، أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أهمية قرار الرئيس السيسي بفرض قانون الطوارىء لنحو ثلاثة أشهر جديدة، قائلا إنه مهم جدا لمواجهة حالة الإرهاب في البلد، بعدما اثبتت الفترة الماضية انه لا يزل هناك بعض المأجورين والمرتزقة الذين يعملون ضد الصالح العام ويكرهون حركة التنمية والعمران في البلاد.

وأكد في تصريح له، بأن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية، فالمخاطر ليست ليست أمنية فقط، ولكن هناك مخاطر اقتصادية بعد ظهور فيروس كورونا وتداعياته.

وشدد على أهمية التعديلات التي طرأت على قانون الطوارىء، وتناسب المستجدات في البلد، والحاجة الى فرض القانون العام وهيبة الدولة.

لافتا إلى أن الطوارىء أعد خصيصا للعناصر المنفلتة ولا يقترب من الحريات أو الحقوق لعشرات الملايين من المواطنين في مصر، قائلا إن مصر تريد حالة من الاستقرار حتى تستكمل احلامها المشروعة في التنمية والتطور، وأن مصر بالمقارنة بما هو موجود في دول الجوار تعيش حالة فريدة من الاستقرار والنمو والتنمية، وانتصرت على أعداء الوطن خلال السنوات الماضية.

في السياق ذاته، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية، فالمخاطر ليست أمنية فقط، ولكن هناك مخاطر اقتصادية أيضا اتضحت بظهور فيروس كورونا، ما كان يستوجب تعديل على القانون للحد من هذه الآثار التى انعكست على حياة شريحة عريضة من المجتمع المصري.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان، الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض العناصر الإرهابية التى كانت تعتزم القيام بعمليات تخريبية مستغلين الإنشغال في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ولكن يقظة رجال الأمن كانت لهؤلاء بالمرصاد، وهذا يؤكد أنه مازال هناك بعض المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة، ومن ثم فإن حالة الطوارئ مازالت ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام وفى نفس الوقت للحد من الآثار الاقتصادية لبعض الأزمات التي كشفتها أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا تحقيق الكثير من الإنجازات والمكاسب، وهذا لا يرضى بعض كارهى الوطن الذين يسعون فى الارض الفساد، وبالتالى فإن حالة الطوارئ مازالت ضرورية للقضاء على كافة العناصر الارهابية التى تريد نشر الفزع فى المجتمع، كما أن لكل فترة متطلبات وهذا ما شمله تعديل الطوارئ الجديد، حيث تمضن حوالى 18 تعديلا جميعها تهدف لحماية الإنسان والحفاظ على حياته، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصاديه.