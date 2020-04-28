بـ الأسود اللامع.. نهاوند سري تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شاركت الإعلامية نهاوند سري، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت نهاوند سري خلال الصور بإطلالة جذابة ومميزة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود اللامع.









وتركت نهاوند سري شعرها البنى منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية كآيشادو للعيون، والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.









يشار إلى أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامجا إذاعيا مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.













كما قدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وأيضًا شاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".



