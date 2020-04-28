AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ الأسود اللامع.. نهاوند سري تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:17 م
نهاوند سرى
نهاوند سرى
Advertisements
محمد بدران
شاركت الإعلامية نهاوند سري، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نهاوند سري خلال الصور بإطلالة جذابة ومميزة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود اللامع.


وتركت نهاوند سري شعرها البنى منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية كآيشادو للعيون، والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.


يشار إلى أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامجا إذاعيا مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.



كما قدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وأيضًا شاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".

View this post on Instagram

🌻🌻

A post shared by Nahwand (@nahwand_serry) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهاوند سري تداعب كلبها في المنزل.. شاهد

بالبنى اللامع.. سمر يسرى بإطلالة لافته تبهر متابعيها

بـ القطيفة المطرز.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

ترشيحاتنا

تخطت أمريكا.. أحمد موسى: قطر الأعلى إصابات بفيروس كورونا في العالم

مدرب الجابون يكشف سر نجاح كارتيرون مع الزمالك وفشله مع الأهلي

بطلة أصابها العجز من مشهد الوفيات.. انتحار طبيبة أمريكية بارزة بسبب كورونا

شاهد.. إسقاط عصابة حولت منزلا في المنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وتوزيعها

الرئيس السيسي: الـ 1000 مصاب بـ كورونا منهم 850 إصابتهم بسيطة أو متوسطة.. فيديو

حظر التجمعات وغلق بعض المناطق.. 7 صلاحيات لرئيس الجمهورية بعد إعلان الطوارئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور لـ آيتن عامر: كفاية تهزيء .. شاهد أبرز 10 إطلالات لها

في 5 دقائق .. 3 طرق سحرية للتخلص من النمل

بالأبيض المكشوف.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة